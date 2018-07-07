Бекхэм и Ибра заключили пари перед матчем Швеция – Англия. На кону – званый ужин и шкаф из IKEA

Златан Ибрагимович и Дэвид Бекхэм поспорили в инстаграме на ужин и покупку в IKEA перед матчем 1/4 финала чемпионата мира между Швецией и Англией.

Условия предложил Златан. «Йоу, Дэвид, если Англия победит, я оплачу тебе ужин в любом ресторане мира. Но если выиграет Швеция, ты купишь мне то, что я захочу, в магазине IKEA. Идет?» – написал форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» в инстаграме и твиттере.

Бекхэм ответил следующее: «Златан, если Швеция победит, я лично отведу тебя в IKEA и куплю все, что понадобится тебе для нового особняка в LA. Но если выиграет Англия, я хочу, чтобы ты пришел на «Уэмбли» в футболке английской сборной, посмотрел матч «Трех львов» и попробовал фиш-энд-чипс».

В диалог звезд вмешался твиттер-аккаунт IKEA: «Ибра, когда Швеция выиграет, и ты приведешь Дэвида в IKEA, мы накормим вас шведскими фрикадельками с брусничным соусом. Средний размер подойдет?»

Матч Швеция – Англия пройдет сегодня, 7 июля. Начало – в 17:00.

В 1/8 финала англичане расправились с колумбийцами, шведы – со швейцарцами.

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