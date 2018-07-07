В России Фернандес завязал с кутежами, нашел бога и зажег ЧМ. Марио должен улепетывать в Европу

Пока русские болельщики неожиданно радуются технике Черышева, клыкам Дзюбы и дедовской стойкости Игнашевича и Жиркова, весь мир относится к команде Черчесова с оправданным скепсисом. Для нас эти ребята почти родственники, а для остальной планеты – обычные посторонние.

Агент Марко Трабукки оценил сборную в интервью «Спорт-Экспрессу»: «Нынешнее поколение слабое, но есть два-три футболиста, которые доросли до топ-клубов. Те, кто играют рядом с ними, показали уровень выше возможностей. Это Головин, Зобнин и Фернандес». За Александра бьются «Ювентус» и «Челси», Роман интересовал «Рому» еще год назад, а Марио в этой тройке – теневой вожак.

Его звездный час выпал на матч с Испанией. Фернандес спринтовал тогда, когда у Кутепова и Кудряшова сводило ноги. Марио отбирал (2), перехватывал (3) и выносил (8), но между обороной и забегами по флангу бразилец раздавал мяч. Фернандес оказался главным распасовщиком России, сделав 46 передач – на втором месте Кутепов с 29 пасами. Правый защитник сборной не только выжигает чужие атаки, но и ведет свои. После такого чемпионата Марио засыпят предложениями.

Марио Фернандес против ИскоGetty Images

Скверный характер бразильца протащил его через неоправданно сложный путь, который умещается в три предложения. Агент обманом вынудил 18-летнего Марио подписать пятилетний контракт с «Гремио», после чего защитник черте где скрывался три для и впал в долгую депрессию. Когда Фернандес привык к новому клубу и деньгам, то превратился в кутилу с полным набором: нездоровое питание, девочки, алкоголь, наркотики, профуканное приглашение в сборную Бразилии. После переезда в Россию Майкон из «Локомотива» отвел земляка в евангелистскую церковь, Фернандес нашел бога, заиграл в ЦСКА, сделал гражданство и выбил Испанию с чемпионата мира. Звучит просто, но на это Марио потратил девять лет – почти всю футбольную жизнь.

Яркая игра Фернандеса на чемпионате мира – последний шанс на значительный карьерный скачок. У Марио уже было два. В 21 год защитника вызвали в сборную на игру с Аргентиной, но Фернандес отрывался в клубе и опоздал на рейс – так он потерял шанс быть заигранным за родную страну.

Через год Марио мог перейти в «Реал». В 2012-м Жозе Моуринью лично связался с фулбеком «Гремио» и позвал в Испанию, но все испортил Перес. Президент «Мадрида» видел в основе воспитанника Дани Карвахаля, а 15 миллионов евро за ноунейма считал расточительством. Когда Жозе все-таки переубедил босса, Марио уже дал устное согласие на трансфер в ЦСКА. «Реал» зазывал парня, но тот не хотел нарушать своего слова и уехал в Москву.

В церкви, в которую его привел Майкон, Фернандес наверняка узнал, что бог любит троицу – сенсационный успех России на ЧМ-2018 и есть третий шанс бразильца.

В 2014-м бразильцем якобы интересовался «Вольфсбург». В 2016-м – «Барселона». Дальше публикаций в медиа дело не пошло. Но теперь у Марио есть новая возможность: по данным Cadena Ser, «Валенсия» настолько заинтересовалась Фернандесом, что уже прорабатывает возможность его покупки.

Фулбека не стоит держать в России, это бессмысленно. Больших трофеев с ЦСКА Марио не выиграет, ему уже 27, он не знает русский язык, а подскочившая трансферная стоимость принесет армейцам пользу (до ЧМ Transfermarkt оценивал фулбека в 16 миллионов евро).

Мы постоянно гоним наших игроков в зарубежные чемпионаты – так же нужно отнестись и к натурализованному бразильцу. От этого сборная только выиграет. А сам Марио гораздо ярче раскроет потенциал, который разработан далеко не полностью. Если он так страстно рубится за сборную неродной страны, на что он был бы способен в желтой майке?

Другие тексты Артема Мазилкина:

«Ассоциация футбола Аргентины безобразна». Чиновники и взяточники утопили мечту Месси

Форсберга троллит отец и терроризирует жена. Кто заменил Швеции Ибрагимовича