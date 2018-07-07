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Невеста из Англии запретила гостям свадьбы смотреть матч сборной. Некоторые отказались от церемонии

Невеста из Англии запретила гостям свадьбы смотреть матч сборной. Некоторые отказались от церемонии
Eurosport

11 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Ты бы пошел на такую свадьбу?

Невеста из Англии не хочет, чтобы на ее свадьбе транслировался матч чемпионата мира между сборной Швеции и командой Гарета Саутгейта. Гости – против такого запрета.

Как пишет Mirror, женщина выложила пост в Facebook, отметив, что она получила несколько сообщений от гостей свадьбы с просьбой уточнить, будут ли на мероприятии показывать матч 1/4 финала. Брачующаяся осталась недовольна этими сообщениями и заявила, что футбол на нее свадьбе «не будет показываться ни при каких обстоятельствах».

Кроме того, она просит гостей не проверять телефоны во время игры, чтобы узнать счет. Невеста даже придумала специальную табличку, которая будет напоминать, что свадьба – свободное от футбола место. Подобная строгость в правилах отпугнула некоторых гостей: они, скорее всего, не придут на мероприятие, а останутся дома и поддержат англичан в рубке со шведами.

  • Матч Швеция – Англия пройдет сегодня, 7 июля. Начало – в 17:00.
  • В 1/8 финала Англия обыграла Колумбию, а шведы сломили сопротивление Швейцарии.

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