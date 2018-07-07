Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес: «Эден Азар? Мы уже остановили лучшего игрока в мире»

Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес оценил шансы своей команды в полуфинале ЧМ-2018 против Бельгии.

«Азар? Мы уже остановили лучшего игрока в мире. Это так, он даже не касался мяча. Мы надеемся повторить это в матче против Азара», – отметил Эрнандес.

В 1/8 финала французы обыграли Аргентину, в составе которой выступает 5-кратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

Матч Франция – Бельгия пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:00.

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