Уткин: «Россия никогда не станет чемпионом мира. Когда вы переспите с Джессикой Альбой? Никогда»

Комментатор Василий Уткин оценил шансы сборной России победить на чемпионате мира по футболу.

«Сборная России никогда не станет чемпионом мира. Может, когда-то и станет, но относиться к этому следует именно таким образом. Если вдруг так случится, это будет то, что не должно было произойти никогда. Когда вы переспите с Джессикой Альбой? Никогда. Теория вероятности существует, но, когда это произойдет, вы должны понимать, насколько же это было круто. Может быть, она уже будет немолодой женщиной, но я имею в виду другое», – сказал Уткин в интервью YouTube-каналу «Жиза».

Ранее Уткин обратился к теме Джессики Альбы, рассуждая о том, стоит ли Александру Головину уезжать в Европу: «Здесь происходит подмена понятий. Так можно говорить, когда ты сам выбираешь. А когда тебя выбирают, так задумываться не приходится. Если приходишь на пляж с желанием познакомиться с Джессикой Альбой, то думаешь: «Может, в качалочку сходить, подзагореть, а то следы от футболки видны». А если вас на вечеринке снимает Джессика Альба, то вы об этом не думаете».

7 июля Россия проведет матч 1/4 финала ЧМ против Хорватии. Начало – в 21:00.

Головин уже перешел в «Челси». По крайней мере, на этом настаивает Валерий Газзаев.

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