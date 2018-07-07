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Уткин: «Россия никогда не станет чемпионом мира. Когда вы переспите с Джессикой Альбой? Никогда»

Уткин: «Россия никогда не станет чемпионом мира. Когда вы переспите с Джессикой Альбой? Никогда»
Eurosport

10 мин. назад

Стакан Василия наполовину пуст.

Комментатор Василий Уткин оценил шансы сборной России победить на чемпионате мира по футболу.

«Сборная России никогда не станет чемпионом мира. Может, когда-то и станет, но относиться к этому следует именно таким образом. Если вдруг так случится, это будет то, что не должно было произойти никогда. Когда вы переспите с Джессикой Альбой? Никогда. Теория вероятности существует, но, когда это произойдет, вы должны понимать, насколько же это было круто. Может быть, она уже будет немолодой женщиной, но я имею в виду другое», – сказал Уткин в интервью YouTube-каналу «Жиза».

Ранее Уткин обратился к теме Джессики Альбы, рассуждая о том, стоит ли Александру Головину уезжать в Европу: «Здесь происходит подмена понятий. Так можно говорить, когда ты сам выбираешь. А когда тебя выбирают, так задумываться не приходится. Если приходишь на пляж с желанием познакомиться с Джессикой Альбой, то думаешь: «Может, в качалочку сходить, подзагореть, а то следы от футболки видны». А если вас на вечеринке снимает Джессика Альба, то вы об этом не думаете».

  • 7 июля Россия проведет матч 1/4 финала ЧМ против Хорватии. Начало – в 21:00.
  • Головин уже перешел в «Челси». По крайней мере, на этом настаивает Валерий Газзаев.

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