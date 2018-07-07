«Интерфакс»: обозревателю BBC подсыпали снотворное в кофе и обокрали, бросив у метро «Динамо»

Футбольного обозревателя BBC усыпили и обокрали в московском такси; ущерб, нанесенный иностранцу, составил около 1 тысячи фунтов.

«Вечером в пятницу в правоохранительные органы столицы обратился гражданин Великобритании 1974 г.р., прибывший в Москву как обозреватель телекомпании BBC, чтобы освещать чемпионат мира по футболу, с заявлением о пропаже личных вещей и денег», – сообщил собеседник агентства «Интерфакс».

По словам источника, гражданин Великобритании взял такси от Большого театра, где ему предложили кофе. Выпив напиток, британец отключился, очнувшись возле метро «Динамо» без мобильного телефона и банковских карт. С одной из карт были списаны более 500 фунтов.

В агентстве отметили, что не располагают официальным подтверждением этой информации.

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