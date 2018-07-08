Хорошо, что Станислав Черчесов останется после ЧМ-2018. В России нет тренеров для сборной

За три дня до чемпионата мира общественное мнение было едино: сборная провалится с серейшей игрой, а Черчесова уберут с финальным свистком матча с Уругваем. И это было бы правильно – Россия не побеждала, не играла и не радовала, а тренер отвечает как минимум за последние два глагола.

Но все изменилось после восьми мячей саудитам и египтянам, а после серии пенальти с Испанией самомнение Станислава больше не помещается в его кабинет. Никто в исполкоме РФС не заикнется о том, чтобы увольнять коуча-героя – значит, Россию ждет еще минимум два года деревенского футбола с мотивировкой «Прокатило же на ЧМ».

Станислав ЧерчесовGetty Images

То, что Черчесов останется, – это хорошо. Во-первых, у сборной действительно слабые футболисты, с которыми и нужны автобусы для нормальных результатов. От русской команды уже не ждут красивой игры, если даже 25% владения пропускают в четвертьфинал чемпионата мира. Да, Бердыев припарковался бы надежнее, но он разбирается с долгами в «Рубине» и весной сказал, что точно останется в Казани, а других кандидатов под защитную тактику нет.

Во-вторых, в России не осталось коучей, готовых к этой работе. После увольнения Слуцкого власть долго выбирала между Черчесовым и Бердыевым и остановилась на Усах надежды. Если бы Станислав с позором вернулся в Австрию после группового этапа, у РФС не было бы шорт-листа хотя бы из трех славянских фамилий. Легче выбрать иностранца, но при втором пришествии Виталия Мутко федерация выплатила долг в 2,5 млрд рублей, и большую часть съели как раз Адвокат с Капелло. Вряд ли сборной снова дали бы чужака.

С местными спецами прямо беда. К новому сезону РФПЛ клубы готовят Адиев, Мусаев, Федотов и Томаров – и это все фамилии главных тренеров в Премьер-лиге. Если сможете правильно назвать их команды, то, похоже, тоже получите лицензию PRO.

И это четверть от всех мужчин, выбирающих тактику в высшей лиге. Еще столько же молоды и больше известны как футболисты (Ледяхов, Хохлов, Парфенов, Тихонов), трое тренировали топ-клубы и спустились на уровень ниже (Кононов, Карпин и Аленичев), Каррере, Гончаренко и Бердыеву хорошо в своих командах, а Семак только-только принял «Зенит» – еще не все разобрались, тренер ли он вообще.

Получается, что РФС пошел бы на поклон к Юрию Семину. Шпалыч только что выиграл титул с «Локомотивом», но сделал это вопреки президенту Геркусу и в 71 год. Его победа – это слабость остальных клубов, раз ее одержал единственный коуч, которому плевать на повышение пенсионного возраста.

И вина за это лежит на русских клубах и их трусливых менеджерах. Королями среди домотканых тренеров до сих пор остаются Гаджи Гаджиев и Александр Тарханов – люди, которые постоянно вытаскивали команды со дна таблицы в серединку и не мечтали о большем. Вместо того, чтобы доверить тонущую фирму молодому гику с книгой Гвардиолы под мышкой, губернаторы не глядя подписывают полугодичные контракты со стариками и рассчитывают еще на сезончик в элите.

Простой пример: умершая в трехмиллиардных долгах «Кубань» назначит на воскрешение в ПФЛ Владимира Газзаева. Желто-зеленые скинули 40-летнего тренера Калешина – он расчерчивал поле, как Тухель и Бьелса, и заполонил

репостами тактических блогов. Но на это в Краснодаре нет запроса, в первую лигу с таким футболом не выйти.

В России пропадают даже те молодые, кто добивался результатов – Черевченко после Кубка с «Локомотивом» никак не всплывет в «Балтике», Кобелев брал бронзу с молодым «Динамо» и 10 лет не видел нигде добра, Рахимов полыхнул в «Амкаре», стал пятым с «Тереком» и год сидит без работы.

Станислав ЧерчесовGetty Images

Здесь больше не работает практика Серии А, в которой коучи из маленьких городов дорастают до «Ромы» и «Наполи», как Ди Франческо и Сарри. Сейчас апгрейдом провинциалов занялся «Зенит» с Семаком, но и это больше похоже на очистку кармы после Манчини. «Краснодар», который вроде берет только молодых тренеров, не довел ни одного из них до топ-уровня и сейчас кастингует 34-летнего тинейджера. Остальные мучаются с иностранцами.

Так что Черчесов выиграл не только пожизненный респект, но и время для РФС, чтобы у них вырос новый тренер для сборной. Возможно, это будет Семак или затем появится кто-то посвежее. Но этот коуч точно не выйдет из подготовленной системы, а прорвется вопреки всему.

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