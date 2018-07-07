«Главная слабость России – недостаток таланта». Журналисты Eurosport из Европы в восторге от сборной

Кто из сборной России удивил вас больше других?

Мерич Гюрсой, Eurosport Турция. Меня больше всего удивили Денис Черышев и Артем Дзюба. Обоих я не видел в стартовом составе перед началом ЧМ, но они тащили всю команду.

Альваро Ферререс, Eurosport Испания. Игра Александра Головина не прошла незамеченной для всех. Это волшебный полузащитник, который притягивает мячи в средней линии. У Головина есть коронный проникающий пас, и он классно врывается между линий. «Барселона» интересуется им и сильно усилит этим трансфером команду Месси. Александр может быть одним из лучших ассистентов в Европе.

Венсан Брежевен, Eurosport Франция. Черышев. Я знал про потенциал Головина и уверенность Акинфеева. Дзюба – отличный центрфорвард и доказал это. Но я не ожидал того импульса, который придал сборной Черышев на групповом этапе. Он забил невероятные мячи и стал основной причиной, почему Россия пробилась в плей-офф.

Паоло Пегораро, Eurosport Италия. Я выделю Зобнина за организованные действия в центре поля, Дзюбу, потому что он наделен силой природы, и Акинфеева за его перерождение после Бразилии-2014.

Йоханнес Миттермайер, Eurosoprt Германия. Не удивлю и назову Головина. Я считаю его одной из главных (если вообще не главной) восходящих звезд ЧМ-2018. Кроме того, Акинфеев все еще в порядке и является ключевым игроком для сборной.

Еще мне нравится Черчесов. Он провел часть карьеры в Германии за «Динамо» Дрезден. И, видимо, этот этап повлиял на его сборную, которая играет спокойно и умно. Честно говоря, не представлял, что Россия в отличие от Германии, Аргентины или Португалии, выйдет в ¼ финала. Отличная командная работа.

Дезмонд Кейн, Eurosport Англия. Для меня это Денис Черышев, который забил три гола на турнире и стал одной из ключевых фигур чемпионата. Он играет за «Вильярреал», но по его скорости, технике и владению мячом может показаться, что он выступает за свой бывший клуб «Реал». Возможно, после этого турнира он перейдет в большой клуб. Если Россия хочет пройти Хорватию, он должен стать ключевым игроком в этом матче.

Денис Черышев, Артем Дзюба и Роман Зобнин в матче ЧМ-2018 Россия – Египет, Санкт-ПетербургGetty Images

Какие сильные и слабые черты у сборной вы можете выделить?

Мерич Гюрсой, Eurosport Турция. Мне кажется, слабое звено сборной России – это защита. Она очень медленная. Возможно, у Хорватии тоже не такая быстрая команда, но они поддерживают высокий темп благодаря крутым распасовщикам типа Модрича и Ракитича. Так что интенсивная игра с кучей быстрых передач может измотать оборону русских. И я считаю, что Акинфеев – самый сильный игрок этой сборной. Неважно, в какой он форме, он спасает Россию каждый раз, когда она в нем нуждается.

Альваро Ферререс, Eurosport Испания. Самым большим качеством сборной России стало ее сердце. Они показали прекрасный характер в матче с Испанией, играли надежно и сплоченно. А главной слабостью я назову недостаток таланта. Мы уже на той стадии чемпионата, когда исход встреч решает индивидуальное мастерство. Потому что все сборные доказали, что они достойны играть в четвертьфинале. У всех команд есть сильные исполнители. Но не у России.

Венсан Брежевен, Eurosport Франция. Эмоционально они могут быть очень сильной командой, и статус хозяев дает России преимущество, которое она уверенно реализует на этом турнире. Они отлично смотрятся в воздухе. Не могу выделить слабые черты, хотя должен заметить, что в большинстве аспектов игры сборная России выглядит очень ограниченной командой. Ее присутствие в четвертьфинале полностью заслуженно.

Паоло Пегораро, Eurosport Италия. Невзрачный стиль игры – это минус. Выносливость и компактное расположение игроков на поле – это правда впечатляет.

Йоханнес Миттермайер, Eurosoprt Германия. Россия знает себе цену. За исключением матча с Уругваем, команда адаптировалась к слабым и сильным сторонам соперников. И это не только слабая оборона, как показали матчи с Египтом и Саудовской Аравией. Да, игру с Испанией трудно назвать развлечением с точки зрения игры, но такая тактика не запрещена, если вам нужно остановить сильную команду. Матч с атакующей Хорватией будет примерно похожим.

Дезмонд Кейн, Eurosport Англия. Строгая дисциплина. Россия готова упорно трудиться, чтобы противостоять таким техничным командам, как Испания. Нужно сделать подобное против Хорватии и рассчитывать на удачу. Главная слабость России – хрупкая оборона. Матч с Уругваем показал, что может произойти, если что-то пойдет не так.

Игроки сборной России в конце матча Уругвай – Россия (ЧМ-2018, Самара)Getty Images

До какой стадии турнира дойдет России?

Мерич Гюрсой, Eurosport Турция. На мой взгляд, Хорватия будет одним из финалистов. У них отличная полузащита, так что я сильно удивлюсь, если Россия пройдет дальше. Но для хозяев и четвертьфинал станет большим успехом.

Альваро Ферререс, Eurosport Испания. Россия в той половине сетки, где возможно все. Их тяжело представить в финале, но кто знает?

Венсан Брежевен, Eurosport Франция. Четвертьфинал. Думаю, Хорватия пройдет дальше. Но я всегда ошибаюсь в прогнозах на этом ЧМ.

Паоло Пегораро, Eurosport Италия. Наверное, эта стадия станет последней. Хорватия играет в более привлекательный футбол, чем хозяева, но на этом Кубке мира все может быть!

Йоханнес Миттермайер, Eurosoprt Германия. Россия может не ограничиться четвертьфиналом. Если команда переиграет Хорватию в той же манере, что и Испанию, Россия может стать темной лошадкой турнира. При условии, что она сможет поддерживать такой сложный темп (то есть бегать, бегать бегать). Скажу так: полуфинал.

Дезмонд Кейн, Eurosport Англия. Мы думаем, что Россия проиграет Хорватии в четвертьфинале, но мы уже думали, что она проиграет Испании. Они уже превзошли ожидания, потому что критики даже сомневались, что они хотя бы выйдут из группы. Домашняя поддержка будет важна, чтобы побороться за полуфинал.

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами