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Гимнастка Кудрявцева пообещала прыгнуть в бассейн в свадебном платье, если Россия пройдет Хорватию

Гимнастка Кудрявцева пообещала прыгнуть в бассейн в свадебном платье, если Россия пройдет Хорватию
Eurosport

1 час назад

Это будет мощный перфоманс.

Российская гимнастка Яна Кудрявцева дала обещание на случай, если сборная России обыграет сборную Хорватии и выйдет в полуфинал чемпионата мира.

Об этом намерении спортсменка сообщила подписчикам в инстаграме. Сегодня, 7 июля, Кудрявцева стала женой хоккеиста «Авангарда» Дмитрия Кугрышева. Возможно, вечером у нее появится еще один повод для радости.

  • Матч Россия – Хорватия пройдет на стадионе «Фишт». Начало – в 21:00.
  • Кудрявцева – самая юная абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики.

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