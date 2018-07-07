Гимнастка Кудрявцева пообещала прыгнуть в бассейн в свадебном платье, если Россия пройдет Хорватию
Это будет мощный перфоманс.
Российская гимнастка Яна Кудрявцева дала обещание на случай, если сборная России обыграет сборную Хорватии и выйдет в полуфинал чемпионата мира.
Об этом намерении спортсменка сообщила подписчикам в инстаграме. Сегодня, 7 июля, Кудрявцева стала женой хоккеиста «Авангарда» Дмитрия Кугрышева. Возможно, вечером у нее появится еще один повод для радости.
- Матч Россия – Хорватия пройдет на стадионе «Фишт». Начало – в 21:00.
- Кудрявцева – самая юная абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики.
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