«Это грустнейший момент моей карьеры». Неймар пожаловался на боль в инстаграме

Неймар спустя почти 20 часов после вылета с ЧМ-2018 рассказал о своих чувствах в инстаграме.

«Могу сказать, что это грустнейший момент моей карьеры. Боль сильна, потому что мы могли победить, мы знали, что у нас есть все условия, чтобы пройти дальше и переписать историю. Но не в этот раз.

Сложно найти в себе силы, чтобы снова захотеть играть в футбол, но я уверен: Бог подарит мне мужество, чтобы выстоять. Я никогда не перестану благодарить Бога даже после поражений.

Счастлив быть частью этой команды и горжусь всеми. Наша мечта разбита, но она осталась в наших умах и сердцах», – написал Неймар.

Сборная Бразилии проиграла Бельгии со счетом 1:2.

Неймар завершил ЧМ-2018 с 2 голами, 2 голевыми передачами и 1 желтой карточкой в 4 матчах.

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