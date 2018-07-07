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Денис Черышев сыграет с Хорватией с первых минут
Станислав Черчесов произвел одну замену в стартовом составе сборной России.
Стали известны стартовые составы последней пары четвертьфиналистов ЧМ-2018.
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Черышев, Кузяев, Зобнин, Головин, Самедов, Дзюба.
Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Перишич, Крамарич, Манджукич, Ребич.
- Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 21:00 мск.
- Победитель в полуфинале сыграет с Англией.
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