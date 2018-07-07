Getty Images

Денис Черышев сыграет с Хорватией с первых минут

Черышев сыграет с Хорватией с первых минут
Eurosport

25 мин. назад

Станислав Черчесов произвел одну замену в стартовом составе сборной России.

Стали известны стартовые составы последней пары четвертьфиналистов ЧМ-2018.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Черышев, Кузяев, Зобнин, Головин, Самедов, Дзюба.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Перишич, Крамарич, Манджукич, Ребич.

Лучшие спортивные видео на нашем канале на YouTube

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Фрум упал на первом же этапе «Тур де Франс». Ужасное начало веломногодневки для Криса

00:52
Популярные видео
Серена решила, что Младенович очень скучает по Тиму, и отправила француженку к возлюбленному
1 750 просмотров9 ч
«Думала, что все закончится плачевно». Родина – о тяжелой победе над Киз
1 609 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться