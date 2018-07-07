Тренер Англии сам мазал с пенальти на крупных турнирах. В России он все исправил

В полуфинале Чемпионата Европы-1996 хозяева-англичане встречались с Германией. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были немцы – так же, как и на чемпионате мира шесть лет раньше. Если виновник катастрофы-1990 Стюарт Пирс частично отыгрался за нее, реализовав пенальти в 1996-м, то Гарету Саутгейту, промахнувшемуся на этот раз, пришлось ждать чемпионата мира в России.

На нем Саутгейт исправил репутацию не только себе, но и всей сборной. Победа в серии пенальти над Колумбией, отличная оборона, лучшие на турнире стандарты – Англия и раньше была талантливой, но такой организованной не была никогда. Это заслуга тренерского штаба и лично Гарета Саутгейта. Его главное достижение – не какая-то заумная тактика, а прививание команде профессионального подхода к любым мелочам. Даже к пенальти. «В 1996-м у нас не было столько информации, как сейчас. Мы редко отрабатывали пенальти на тренировках» – признался Саутгейт, несмотря на похвалы той команде и ее главному тренеру, Терри Венейблсу.

Гарет Саутгейт, Маркус РэшфордGetty Images

Сейчас в Англии все наоборот. «Есть много вещей, которые ты можешь сделать, чтобы контролировать процесс, а не быть под его контролем. Существует уйма индивидуальных особенностей, над которыми надо поработать, и мы их изучили». Результат? Теперь перед каждым матчем англичане имеют строго определенную пятерку пенальтистов – тех, кто чаще отрабатывают удары с 11-метровой отметки на тренировках и у кого лучше это получается. 22 года назад Саутгейт вызвался бить пенальти сам, только потому что не боялся ответственности. Никакой четкой системы не было.

Алан Ширер в колонке для The Sun вспоминал, что Гарет не тренировал пенальти и у него не было опыта. Все это закономерно привело к провалу. «Мы чувствовали, что обязательно возьмем трофей, если пройдем немцев». Победить чехов на Уэмбли и правда не самая сложная задача. Саутгейт до сих пор не пережил тот провал окончательно. Год назад он отказал BBC и не поучаствовал в съемках документального фильма о Евро-96. «Есть только одна причина, почему вы меня туда зовете, а я не хочу о ней говорить», – ответил Гарет. Кажется, за 20 лет Саутгейт сделал правильные выводы из той ошибки. Вполне возможно, в следующий раз BBC позовет его для разговора о другой серии пенальти. На этот раз – выигранной.

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