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Янне Андерссон: «Англия способна выиграть чемпионат мира»
Шведу было бы приятно вылететь от чемпионов.
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон хвалит своих победителей.
«Да, я думаю, что да, – сказал Андерссон на пресс-конференции в ответ на вопрос, способна ли Англия победить на чемпионате мира. – Они сильные, хорошо организованные. Это команда, которая играет в хороший футбол. Я думаю, они смогут дойти до самого конца.
Я не уверен, что что-то пошло не так в матче с англичанами. Мы столкнулись с хорошим соперником и не могли показать лучший свой уровень. В первом тайме мы контролировали ситуацию, а потом они забили с углового. А далее мы играли против команды, у которой на поле было пять защитников».
- Англия победила Швецию со счетом 2:0 и впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира.
- Соперником англичан станет победитель матча Россия – Хорватия.
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