Янне Андерссон: «Англия способна выиграть чемпионат мира»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон хвалит своих победителей.

«Да, я думаю, что да, – сказал Андерссон на пресс-конференции в ответ на вопрос, способна ли Англия победить на чемпионате мира. – Они сильные, хорошо организованные. Это команда, которая играет в хороший футбол. Я думаю, они смогут дойти до самого конца.

Я не уверен, что что-то пошло не так в матче с англичанами. Мы столкнулись с хорошим соперником и не могли показать лучший свой уровень. В первом тайме мы контролировали ситуацию, а потом они забили с углового. А далее мы играли против команды, у которой на поле было пять защитников».

Англия победила Швецию со счетом 2:0 и впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира.

Соперником англичан станет победитель матча Россия – Хорватия.

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