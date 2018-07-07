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Футболистка «Валенсии» и сборной России после гола Черышева: «Сына назову Денисом»

Футболистка «Валенсии» и сборной России после гола Черышева: «Сына назову Денисом»
Eurosport

1 час назад

В России грядет бум Денисов, Артемов, Игорей и Станиславов.

Полузащитник сборной России Денис Черышев шикарным ударом издали открыл счет в четвертьфинальном матче с Хорватией на 31-й минуте.

Сразу после гола форвард «Валенсии» и женской сборной России Надежда Карпова пообещала в телеграме:

«Сына назову Денисом».

  • Черышев забил четвертый гол на чемпионате мира. Больше только у Харри Кейна (6).
  • Карпова перешла в «Валенсию» осенью 2017 года. В 22 матчах она забила 3 мяча.
  • В активе Надежды 6 голов и 5 голевых передач в 26 матчах за сборную России.

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