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Футболистка «Валенсии» и сборной России после гола Черышева: «Сына назову Денисом»
В России грядет бум Денисов, Артемов, Игорей и Станиславов.
Полузащитник сборной России Денис Черышев шикарным ударом издали открыл счет в четвертьфинальном матче с Хорватией на 31-й минуте.
Сразу после гола форвард «Валенсии» и женской сборной России Надежда Карпова пообещала в телеграме:
«Сына назову Денисом».
- Черышев забил четвертый гол на чемпионате мира. Больше только у Харри Кейна (6).
- Карпова перешла в «Валенсию» осенью 2017 года. В 22 матчах она забила 3 мяча.
- В активе Надежды 6 голов и 5 голевых передач в 26 матчах за сборную России.
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