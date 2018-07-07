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Черышев забил 4 гола на ЧМ и показал второй лучший результат в истории сборных России/СССР
Шикарное достижение.
Полузащитник сборной России Денис Черышев открыл счет на 31-й минуте четвертьфинального матча против Хорватии.
Этот гол стал для Дениса четвертым на ЧМ-2018. Это повторение второго лучшего результата для сборных России и СССР на одном турнире. Только Олег Саленко на ЧМ-1994 забил больше (6).
- До ЧМ-2018 Черышев провел 11 матчей за сборную России и не забил ни одного мяча.
- Помимо Саленко, 6 голов на чемпионатах мира забил только Валентин Иванов, но ему потребовались два турнира (2 гола на ЧМ-1958, 4 – на ЧМ-1962).
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