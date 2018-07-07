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Россия проиграла Хорватии в послематчевых пенальти
В серии послематчевых пенальти сильнее оказались Хорватия – 4:3.
Последний четвертьфинал прошел в Сочи, где сборная России уступила Хорватии в серии пенальти.
В первом тайме шла качельная игра, но на 31-й минуте Черышев пушечным выстрелом открыл счет. Правда, уже на 39-й минуте защитники России забыли Манджукича, который выпилил передачу в голову Крамаричу – 1:1.
Во втором тайме хорваты зажали русских у их ворот. Перишич бил с пяти метров по воротам, но угодил в штангу – один из самых опасных моментов во второй половине. Хорваты атаковали до конца, даже когда Субашич дернул заднюю поверхность и стоял на воротах с травмой, но команды дотерпели до свистка судьи.
В первом экстра-тайме Домагой Вида выиграл верх в штрафной сборной России, и благодаря легкому касанию Чорлуки мяч залетел в ворота.
Во втором экстра-тайме Дзагоев накинул на голову Фернандесу, который переправил мяч в ворота – 2:2.
Все завершилось серией пенальти. Она началась с удара Федора Смолова, который потащил Субашич. Во второй серии ударов Акинфеев угадал направление удара Ковачича. Следующим же ударом Марио Фернандес не попал в створ. Серия пенальти завершилась со счетом 4:3.
- Англия переиграла шведов со счетом 2:0 и вышла в полуфинал. Она встретится с Хорватией.
- Второй полуфинал состоится 11 июля в 21:00. В нем сыграют Франция и Бельгия.