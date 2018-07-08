Каток в +30 и обгоревшие курортники с пляжа. Сочи сжарился перед матчем сборной России

Локация: Сочи

Стадион «Фишт» находится в двух шагах от пляжа, и это самое крутое расположение спортивного объекта, которое только можно представить. Ты выходишь с арены, переходишь дорогу и видишь за бетонным ограждением Черное море и голеньких туристов. Никакого ощущения, что в паре сотен метров от тебя играют в футбол. Наверняка на полотне из гальки есть люди, которые приехали за четвертьфиналом ЧМ, но нигде в России нет такого тесного соседства отдыха и спортивного боления. Только в Сочи.

Но за приезжими совсем не видно фанатов. Из 10 человек шестеро обгорели так, будто отдыхают на Кубани вторую неделю, еще двое гоняют в трусах или купальниках, один будет хорватом, а еще один завернут в триколор и иногда кричит «Рос-си-я!» на всю набережную. Сочи – лучший курортный город страны или как минимум Краснодарского края. Проводить здесь чемпионат мира – правильное решение, потому что Россия должна быть и такой: расслабленной и современной.

Вдоль Черного моря есть все развлечения – от кафе до мелких базаров. Здесь даже нашелся каток, когда температура воздуха уверенно переваливала за 30. «Это синтетический лед, мы выдаем специальные коньки, клюшки и шайбы, в принципе, обычные», – объяснила нам девушка-администратор. Там наворачивали круги и бросали с кистей четыре юные леди. «Хоккеистки из какой-то молодежной команды, – уточнила командовавшая катком сеньорита. – И то их четверо только из 30, остальные в море пошли». Их можно было понять – никто бы не выбрал тренировки, когда соленая вода так близко.

Во время футбольного турнира здесь понаставили заборов, из-за которых не проехать машинам и не пройти обычным людям. За сувенирами отдыхающие особо и не рвались, им хватало пассивных развлечений типа шезлонгов. А зачем еще нужен Сочи – теплая вода, палящее солнце и океан аттракционов. Футбол на таком фоне смотрится самым скучным зрелищем на планете Земля. И местных можно понять.

Локация: Олимпийский парк Сочи

Нельзя приехать на Черное море и не нырнуть в него, подумал я и начал утро с галечного пляжа у «Фишта». Туда я поехал на велике – в Сочи для этого все очень круто обустроено: дорожки, стоянки и культура движения – пешеходы уважают велосипедистов и наоборот. Когда катишь по променаду у Олимпийского парка, складывается ощущение, что ты не в России вообще – очень все красиво обустроено. Ощущение раскладывыается обратно, когда какой-то герой в носках и сандальках громко включает русскую попсу.

СочиEurosport

Сложно сосредоточиться на работе, когда на улице под 30, а рядом с тобой теплое море соблазнов. Момент релакса растягивать нельзя, потому что легко забыть вообще и про сборную России, и про какой-то там чемпионат мира – через час я сушил плавки феном в гостинице, чтобы не намочить ими ноутбук. Если вы не взяли с собой плавки или сланцы, убивать время легко в Олимпийском парке. Там катают на гольф-карах, показывают футбол, водят экскурсии по олимпийским объектам, кормят и отпаивают пивом.

Сочи – слишком курортное место, чтобы ловить в городе футбольное настроение. Вот курортное – да. Болельщики Хорватии пробивали пинты в шашлычных, болельщики сборной России кемарили на пляжах и коптили спины до розового состояния. «Россия для русских!» – болельщик в российской форме увидел хорватов и зачем-то сострил. Иностранцы разулыбались и сделали все, чтобы неосторожный выкрик сочли за шутку.

Болельщики сборной РоссииEurosport

Хорватов легко отличить по шашечкам: более взрослые мужчины надевают футболки эпохи Давора Шукера, новое поколение балканцев выбирает фрешменов: Пьяцу или даже Едвая, хотя они вообще не в основной обойме. В костюмах русских болельщиков превалирует фольклор: кокошники – тот предмет гардероба, с которым мы будем ассоциировать лето-2018. Домашний чемпионат – это ведь и патриотическое явление в какой-то степени, и во внешних формах оно часто принимает вид головных уборов – если не кокошников, то армейских пилоток.

Болельщики потекли к стадиону вместе с закатом: пока солнце опускалось за «Большой» ледовый дворец, а снежно-белая крыша «Фишт» окрашивалась фонарями в триколор, голубые трибуны скрывались под наплывом людей в белом и красном.

Сборная России больше не претендент на победу в ЧМ, но ты все равно можешь поставить наа фаворита

Локация: где-то в Москве

Матч в Казани подарил космический футбол и гигантскую проблему – поезд в Москву прибывал почти со стартовым свистком в историческом матче сборной России. Мужики в купе оперативно настроили онлайн-трансляцию, но картинка висла на всех телефонах. Я выбежал из вагона на 16-й минуте матча и включил текстовую – смотреть футбол на ходу нереально из-за потока людей на пути.

Я заскакиваю в метро, но как назло попадаю в поезд без телеков. Замечаю какого-то мужика с телефоном в руках и сажусь к нему. Он любезно пододвинул экран в мою сторону. Вместе мы ехали всего одну станцию, но зато какую – Черышев врывается к штрафной и идеально мочит под перекладину! Мы тут же подскочили с мест и вскинули руки вверх. К нам моментально подлетели еще три парня и уставились в экран – радость на весь вагон!

Через три минуты я вновь остался без картинки. Но мой путь до первого места назначения проходил через улицу с барами. Возле каждого паба толпились люди и обсуждали матч. Каждый раз кто-то вскрикивал «давай» – приходилось поворачивать голову и наступать в новую лужу. Через пару минут я забрел во дворы, потерял связь, а когда вернулся – приуныл. Хорваты забили ответку, черт!

Сажусь в метро во время перерыва и смотрю хайлайты по телеку в вагоне. Да, Перишич классно прошел, а удар не потянул даже Игорь. Выхожу на улицу с окончанием перерыва, но футбол меня не покидает. Мужик в ларьке с газетами смотрит со звуком, дальше полицейские с телефоном в руках, на улице – таксист врубил колонку на всю громкость. Ближе к дому вижу миниатюрную фан-зону – парень поставил телек в багажник, подсоединил колонки и собрал около 20 зрителей. Как же футбол объединяет.

Забегаю домой, но картинка на телефоне по-прежнему не грузится, зато все круто слышно – под окном паб, где народ люто топит за команду Черчесова. Оттуда доносолись ядерные вопли, когда промахнулся Ерохин, пронзительное женское «Не-е-ет!», когда завалил Вида. Оказывается, за футболом можно следить без интернета, телека и даже телефона.

Чемпионат мира и сборная России, спасибо, что вы такие крутые.

«Неймар, поднимайся». Казань готовилась унижать Неймара, а сочинские таксисты задирали тарифы

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