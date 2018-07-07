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Бузова – Черышеву: «Денис, согласна выйти за тебя замуж. Я без макияжа выгляжу на 18»

Бузова – Черышеву: «Денис, согласна выйти за тебя замуж. Я без макияжа выгляжу на 18»
Eurosport

23 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

Слово за футболистом.

Телеведущая и актриса Ольга Бузова записала особое видеообращение к лучшему бомбардиру России на ЧМ-2018 Денису Черышеву после его гола хорватам.

«Денис Черышев, я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный, я хочу сказать. Меня не смущает разница в возрасте. Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, до связи».

  • В 2012-16 годах Ольга была замужем за футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.
  • Черышев открыл счет в четвертьфинале ЧМ-2018 против Хорватии. Это был его четвертый гол на турнире. Он хорош.

(Фото: инстаграм Ольги Бузовой)

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