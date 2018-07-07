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«Денис, не вздумай». Спиридонов и Кафельников не советуют Черышеву жениться на Бузовой
Инициатива Ольги не нашла поддержки у спортсменов.
Полузащитник сборной России Денис Черышев зажег шикарным голасо в первом тайме матча против Хорватии. После перформанса 27-летнего футболиста Ольга Бузова записала обращение к Денису с готовностью выйти за него замуж.
Эта перспектива не понравилась волейболисту Алексею Спиридонову:
«Денис, не вздумай»
Олимпийский чемпион-2000 по теннису Евгений Кафельников напомнил судьбу Дмитрия Тарасова.
- Черышев забил четыре мяча на ЧМ-2018 и повторил второй лучший результат в истории сборных России/СССР.
- Во втором тайме Денис был заменен.
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