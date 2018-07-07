Россия пропустила 20 голов на чемпионатах мира. 14 из них – после стандартов

Сборная России пропустила два мяча от Хорватии в основное и дополнительное время четвертьфинального матча. Второй гол «шахматные» забили после подачи углового и усугубили ужасную статистику российской команды.

В современной истории сборная России пропустила 20 мячей на чемпионатах мира. 14 из них были пропущены после стандартных положений.

Ранее Россия пропустила 4 мяча в матчах с Уругваем и Испанией. 2 – после штрафных, 2 – после угловых.

На ЧМ-2018 Россия впервые выиграла серию пенальти.

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