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Россия пропустила 20 голов на чемпионатах мира. 14 из них – после стандартов

Россия пропустила 20 голов на чемпионатах мира. 14 из них – после стандартов
Eurosport

1 час назад

Катастрофа.

Сборная России пропустила два мяча от Хорватии в основное и дополнительное время четвертьфинального матча. Второй гол «шахматные» забили после подачи углового и усугубили ужасную статистику российской команды.

В современной истории сборная России пропустила 20 мячей на чемпионатах мира. 14 из них были пропущены после стандартных положений.

  • Ранее Россия пропустила 4 мяча в матчах с Уругваем и Испанией. 2 – после штрафных, 2 – после угловых.
  • На ЧМ-2018 Россия впервые выиграла серию пенальти.

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