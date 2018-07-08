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«То, что они сделали, будут помнить вечно». Ибра похвалил сборную Швеции после вылета

«То, что они сделали, будут помнить вечно». Ибра похвалил сборную Швеции после вылета
Eurosport

38 мин. назад

Королевская похвала от шведского льва.

Златан Ибрагимович исправился и весь ЧМ-2018 хвалит не себя. Даже после вылета сборной Швеции он нашел теплые слова.

«Каждый игрок должен получить «Золотой мяч» в Швеции. То, что они сделали, будут помнить вечно.

Спасибо вам за шоу», – написал Златан.

  • Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016, весной выразил готовность вернуться, но наткнулся на отказ от тренерского штаба.
  • На пути в четвертьфинал ЧМ-2018 Швеция выбила Голландию (квалификация), Италию (стыки) и Германию (группа), но в итоге проиграла Англии (0:2).

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