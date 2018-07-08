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«То, что они сделали, будут помнить вечно». Ибра похвалил сборную Швеции после вылета
Королевская похвала от шведского льва.
Златан Ибрагимович исправился и весь ЧМ-2018 хвалит не себя. Даже после вылета сборной Швеции он нашел теплые слова.
«Каждый игрок должен получить «Золотой мяч» в Швеции. То, что они сделали, будут помнить вечно.
Спасибо вам за шоу», – написал Златан.
- Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016, весной выразил готовность вернуться, но наткнулся на отказ от тренерского штаба.
- На пути в четвертьфинал ЧМ-2018 Швеция выбила Голландию (квалификация), Италию (стыки) и Германию (группа), но в итоге проиграла Англии (0:2).
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