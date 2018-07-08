«То, что они сделали, будут помнить вечно». Ибра похвалил сборную Швеции после вылета

Златан Ибрагимович исправился и весь ЧМ-2018 хвалит не себя. Даже после вылета сборной Швеции он нашел теплые слова.

«Каждый игрок должен получить «Золотой мяч» в Швеции. То, что они сделали, будут помнить вечно.

Спасибо вам за шоу», – написал Златан.

Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016, весной выразил готовность вернуться, но наткнулся на отказ от тренерского штаба.

На пути в четвертьфинал ЧМ-2018 Швеция выбила Голландию (квалификация), Италию (стыки) и Германию (группа), но в итоге проиграла Англии (0:2).

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме