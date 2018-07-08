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Хорватия стала второй командой в истории, выигравшей две серии пенальти на одном ЧМ

Хорватия стала второй командой в истории, выигравшей две серии пенальти на одном ЧМ
Eurosport

13 мин. назад

Команда Златко Далича продолжает поход за золотом.

Сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ-2018, выиграв по пути два матча в сериях пенальти. В 1/8 финала «шахматные» прошли Данию (1:1, пен – 3:2), а в четвертьфинале оказались удачливее России (2:2, пен – 4:3).

Прежде только одна команда выиграла две серии пенальти на одном чемпионате мира. На ЧМ-1990 Аргентина прошла Югославию в четвертьфинале и Италию в полуфинале.

На ЧМ-2002 Испания победила в серии пенальти Ирландию, но следом проиграла Южной Корее. На ЧМ-2014 Коста-Рика после победы в лотерее над Грецией следом уступила Голландии, которая, в свою очередь, в полуфинале била пенальти хуже Аргентины.

  • Хорватия сыграет в полуфинале с Англией.
  • Матч пройдет в «Лужниках» 11 июля.

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