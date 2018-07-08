В финале ЧМ-2018 сыграют Франция и Хорватия по правилу «Баварии» и «Интера»

Сразу по завершении четвертьфинальной стадии ЧМ-2018 уже можно спрогнозировать финальную пару. Начиная с ЧМ-1982 в финалах обязательно играл хотя бы один футболист мюнхенской «Баварии» и хотя бы один футболист миланского «Интера».

По этой системе осталась только одна возможная финальная пара: Франция (Корентен Толиссо из «Баварии») – Хорватия (Марцело Брозович и Иван Перишич из «Интера»).

Полуфинал Франция – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля.

На следующий день в «Лужниках» сойдутся Англия и Хорватия.

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