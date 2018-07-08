Eurosport
В финале ЧМ-2018 сыграют Франция и Хорватия по правилу «Баварии» и «Интера»
Кажется, кубок чемпионов мира не едет домой.
Сразу по завершении четвертьфинальной стадии ЧМ-2018 уже можно спрогнозировать финальную пару. Начиная с ЧМ-1982 в финалах обязательно играл хотя бы один футболист мюнхенской «Баварии» и хотя бы один футболист миланского «Интера».
По этой системе осталась только одна возможная финальная пара: Франция (Корентен Толиссо из «Баварии») – Хорватия (Марцело Брозович и Иван Перишич из «Интера»).
- Полуфинал Франция – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля.
- На следующий день в «Лужниках» сойдутся Англия и Хорватия.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте