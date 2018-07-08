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Лука Модрич попросил Станислава Черчесова о совместном фото на пресс-конференции

Модрич попросил Черчесова о совместном фото на пресс-конференции
Eurosport

58 мин. назад

Главного тренера сборной России уважают даже иностранцы.

Хорватия победила Россию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2018. После матча лидер «шахматных», звезда «Реала» Лука Модрич попросил о совместном фото главного тренера хозяев Станислава Черчесова.

«Только что на пресс-конференции, когда уходил Черчесов, в зал зашел Модрич, поздравил Черчесова с хорошим выступлением и попросил с ним сфотографироваться», – сообщила Мария Командная в твиттере.

  • В полуфинале Хорватия сыграет с Англией (11 июля, «Лужники»).
  • Россия при Черчесове сыграла в четвертьфинале чемпионата мира впервые за 48 лет.

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