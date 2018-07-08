Нам нужно наслаждаться этим моментом. Больше такого не будет

Россия вылетела в четвертьфинале чемпионата мира от хорватов после серии пенальти. Кто бы мог об этом подумать даже после победы над Египтом? Да никто. Все крупные международные турниры для сборной России всегда заканчивались обидным крахом: начиная ЧМ-2010 и заканчивая КК-2017. Выход из группы на домашнем форуме уже расценивался как успех и ключевая цель для сборной. Только парни так не считали.

Они выстояли и дотерпели в матче с Испанией, после чего вся страна отмечала так, будто Россия стала чемпионом мира. Они смотрелись мощнее Хорватии в первом тайме и вырвали ничью на последних минутах, когда ноги были забиты так, что хотелось плашмя упасть на поле. Они дотянули до серии пенальти, и победитель не был известен до пятого удара.

Все ожидали позора, но сборная грубо надругалась над нашими ожиданиями, и это не стало проблемой. Игроки сделали то, что было нужно – праздник, который охватил всю страну.

Хочется ругать Смолова, который провалил ЧМ; жалеть о невероятном невезении, когда Акинфеев парировал удар Модрича с пенальти; хаять комментаторов, которые произносили хорватские фамилии так, что кровь так и норовила фонтанировать из уха – все перечисленное будет лишним.

Лучше вспомни, как боготворил Дзюбу, когда он рвал египетских дэфов на втором этаже. Вспомни, как рыдал после незабитого Аспасом пенальти и орал имя Акинфеева на улице вместе с остальными болельщиками. Вспомни, как не понимал, что происходит во время гола Марио Фернандеса.

Эта сборная была не самой сильной по составу, но подарила эмоции, которые мы испытывали разве что после игры с Нидерландами. И то вряд ли, потому что тогда у Хиддинка собрались действительно крепкие игроки, которые находились на возрастном и игровом пике. В любом случае, Россия второй раз в истории сделала так, чтобы после матча мы воскликнули: «Гордимся!»

ЧЕ-2020 и ЧМ-2022 станут самыми трудными турнирами для наших парней, потому что они сильно завысили планку этим летом и любой провал воспримется как возвращение той «помойной сбродной». Уйдут Игнашевич и, возможно, Акинфеев. В составе грядут кардинальные перестановки, потому что после ЧМ-2018 пойдет смена поколений. Поэтому нужно сказать спасибо всей команде Черчесова и просто продолжить поддерживать.

Ребята, запомните этот момент и кайфуйте, потому что подобное в ближайшее время вряд ли повторится.

Россия – Хорватия – 2:2

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