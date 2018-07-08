Эта сборная круче, чем в 2008-м. 5 игроков, которые уедут в Европу вместо Федора Смолова

Станислава Черчесова неделями хлестали за безмерное эго, но именно за счет него сборная России выдала лучшую неделю в истории. Ни у кого из игроков ни разу не промелькнула мысль «мы и так красавцы» – они сражались с одинаковой интенсивностью и против испанцев, и против хорватов.

Не сдавались, пропуская. Не теряли концентрацию в овертаймах, не валялись на газоне, не атаковали судью, а сжимали зубы, вставали и бились. За эту команду не было стыдно никому и никогда. Уругвай – матч, которым пожертвовали; все остальное – сплошной праздник, пусть и с немного грустным финалом.

Формально Россия – пятая-шестая среди европейских сборных, но по факту ЧМ-2018 гораздо круче бронзового Евро-2008. Там был ожидаемый вынос вялых шведов, один великий матч против Голландии, а потом безальтернативный нокаут от испанцев.

Здесь – три с половиной недели в шикарной физформе и две подряд равных (по крайней мере, в плане результата) встречи с грандами. Причем испанцы и хорваты – очень разные команды, но Черчесов максимально грамотно подстроился к обеим. Так что сорри, Гус, но Стас – лучший. Пора покупать корону.

Если говорить про игроков, то явно провалился только Смолов. То ли переволновался, то ли не до конца адаптировался к схеме Черчесова, то ли просто устал во время сезона.

Вдвойне печально, что единственная симуляция сборной России как раз на счету Феди. Она случилась за минуту до гола Виды – пока русский форвард лежал на земле, намекал на фол и отвлекал партнеров, хорваты контратаковали, заработали угловой и вонзили.

Федор СмоловGetty Images

Серия пенальти – еще один трагический эпизод: Федя ударил откровенно плохо. Он классный парень, у него все будет отлично, но теперь неясно, куда Герман Ткаченко пристроит 28-летнего Смолова. Скорее всего, следующая остановка – московский или питерский топ из РФПЛ. Сойдет.

Об отъезде Дзюбы в Европу тоже лучше сразу забыть. Во-первых, есть травма колена, которую Артем не афиширует. Она помешает адаптироваться в АПЛ, а в условную Лигу 1 не хочет сам страйкер. Во-вторых, контракт на 3,5 млн евро не потянет более-менее никто – даже в итальянских клубах масштаба «Интера» или «Ромы» такие оклады только у суперзвезд. А 30-летний Дзюба – селебрити исключительно по меркам русской Премьер-лиги.

Но есть ребята, которыми точно будут интересоваться. Дальше все зависит от них: либо сорвутся и попробуют, либо не рискнут и заработают здесь.

Игорь Акинфеев

Провел гениальный турнир, получил последний шанс на евротрип. Наверное, отмахнется, а зря: на спокойного, властного и надежного кипера однозначно будет спрос даже среди экстра-топов. Самая крутая реклама Акинфеева – выбивания мяча (едва ли не сильнейшие в мире) и поведение во время серии пенальти: хладнокровие, прыжки на реакцию, ноль циркачества.

Игорь, задумайся. Ты заслужил это приключение.

Игорь АкинфеевGetty Images

Александр Головин

Зажег на старте ЧМ, был гиперполезен в играх с монстрами, но теперь за Сашино будущее в «Челси» слегка тревожно. То, что он туда перейдет, – факт, проблема в другом: Головина возьмут строго на скамейку, в ротацию.

Есть немаленькая вероятность, что природная скромность помещает самому креативному российскому полузащитнику с ходу покорить Лондон. Поэтому жаль, что он не вонзил испанцам или хорватам – таким тихим пацанам, как Александр, надо ехать сразу в старт.

Александр ГоловинGetty Images

Марио Фернандес

За отъезд русского бразильца – дефицитность амплуа и феерическая надежность.

Против – привязанность к России и Гинеру. Здесь ему сделали паспорт, здесь его взяли в сборную, поэтому валить сразу после грандиозного ЧМ не слишком красиво.

С другой стороны, если менеджмент ЦСКА вытряхнет из «Валенсии» (она – главный претендент) 25-30 млн, сделка вполне может провернуться – тогда о ней уже никто не пожалеет.

Марио ФернандесGetty Images

Далер Кузяев

Зенитовский универсал еще до ЧМ рассуждал о том, что нужно обязательно засветиться и рвануть в элитный чемпионат. Предложения точно будут – Далер был одним из тех, кто цементировал середину поля сборной России.

Чтобы набить хороший прайс, не хватило фирменных лонгшотов, а за копейки полузащитника точно не отпустит клуб.

Самое мудрое – воспринять этот турнир как ступень наверх, засветиться в ЛЕ, а уже следующим летом активно искать варианты за рубежом. Чувствуется, что потолок этого парня находится выше границ РФПЛ.

Далер КузяевGetty Images

Илья Кутепов

Сенсация сборной и всего ЧМ. Щуплый юноша, который регулярно привозил в Премьер-лиге и обесцвечивал волосы красно-белых фанов, под руководством Черчесова с Игнашевичем мутировал в подвижного, цепкого, неуступчивого и выносливого ЦЗ.

Сейчас в шорт-листе «Фиорентина», «РБЛ», «Вест Хэм» и «Лион» – уезжать нужно куда угодно, потому что для Кутепова наступил момент прайма.

Илья, не жди, не откладывай, не робей, а смело говори «Да, я хочу». Вернуться можно будет всегда, но попробовать – почетнее, чем испугаться.

Илья КутеповGetty Images

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