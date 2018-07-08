Артем Дзюба сказал, что их сердца разбиты. Наши тоже

В Сочи не чувствовалось, что для России наступает матч всей жизни. Четвертьфинал ЧМ, которого, давайте будем объективными, не будет еще очень много лет. На «Фиште» и перед ним были люди в красных футболках, мужчины с флагами, девушки в кокошниках – мы видели это на любой игре сборной за эти три недели. Команда Черчесова будто каждые два года доходит так высоко – эта людская эйфория живет внутри болельщиков, просыпается с победами и замолкает при провалах.

Внутри много ряженых в народных костюмах. Это тоже показатель культуры – как ее видят другие и как Россия демонстрирует ее миру. Второй маркер болельщика в Сочи – усы. Их чертят детям черным маркером, приклеивают за стадионом и рисуют на арене белой, синей и красной краской. И это самая самоироничная вещь, которую подарила сборная стране в 2018-м. «Усы надежды» не злые и не задевают тренера, а любя подбадривают. У России никогда не было прозвища, типа «шашечных» у той же Хорватии, «селесао» у Бразилии или «красных дьяволов» у Бельгии. Но теперь появился первый в ее истории символ, который определяет ее сильнее всего остального.

Россия, болельщики, усы, Сочи, ЧМ-2018Getty Images

Балканцев хватало, и они не были агрессивными – скорее, посмеивались над всеми провокациями. При подъеме к стадиону двое зрителей крикнули пятерым хорватам «Россия для русских» и тут же кинулись жать им руки.

Людей в красную шашку хватало, и их фамилии на футболках удивляли. У них не было какого-то одного героя – на гостях светились Модрич и Ракитич, на репликах проскакивал Манджукич, какая-то девушка надела майку Тина Едвая (запасного крайнего защитника), а еще на одной кошечке был 20-й номер Марко Пьяцы. Невозможная ситуация для России.

За воротами, которые в первом тайме защищал Акинфеев, во время гимнов разворачивали полотно. Сначала появилась нижняя строчка «Когда, если не сейчас?», но получилось скомканно. После хорватской Lijepa naša domovino включили «Славься, Отечество наше свободное», и появилась верхняя фраза – «Кто, если не вы?». Но почему-то засобирали нижнюю. Потом спешно поднимали еще раз всю конструкцию, но уже ничего не вышло – перформанс загублен.

На голе Черышева подумалось, что у сборной получится лучше, чем у фанатов. Титаническая смелость при шальном ударе напоминает: этому учатся только в Европе, РФПЛ таких наук не преподает. Разницу показал Крамарич – его окружали пятеро и ни один не держал по-настоящему. На ответном голе три хорватских сектора завопили и запрыгали. До этого они затянули исландское «Ху», отбивая такт барабаном, и трибуны подхватили.

К часу игры «Фишт» зарядил то, чего еще не было на матчах сборной – «Вперед, Россия, мы с тобой». После пошло «Нужен гол», хотя защита села в 4-4-2, и потом случилась адская штанга Перишича – так Акинфееву еще не везло. На этом чанты прекратились, и в Сочи запели нейтральный припев из White Stripes.

На 83-й минуте всему стадиону было ясно, что хозяева играют на экстратайм – ноги не бежали, атаки глохли, защита отбивалась куда попало. При очередном ударе хорватов Черчесов снова завел трибуны – в обороне не помогло, Ерохин скидывал по угловым, нападение не разогналось. Зато стало не так уныло. Вновь появились крики «Вперед, Россия, мы с тобой», неожиданно послышался свист – и при владении Хорватии, и при травме Субашича.

Даниел Субашич, Хорватия – Россия, ЧМ-2018Getty Images

Когда «шашечные» забили, то над стадионом реально будто пронеслось: «Ну, все». Вытаскивали сборную из задницы три осетина. Дзагоев, который вышел и сделал ассист на Фернандеса. Габулов, который вышел в центр круга перед серией пенальти, накачал партнеров и вместе с Аланом раз за разом заводил толпу. И Черчесов, без которого не было бы даже этого.

Тренер сразу ушел после последнего удара Ракитича, нахамил во флэш-интервью и долго приходил в себя на пресс-конференции. Игоря Рабинера Черчесов попросил еще раз задать вопрос – настолько загрузился после поражения. «Чувствуем себя как солдаты, – наконец выдавил Станислав. – Не знаю, знают ли иностранцы слово «дембель», но мы бы были рады послужить родине подольше. До 15 июля».

Последним из русских с поля ушел Федор Смолов. Он провалил чемпионат и долго переживал факап в центральном круге. Его поддерживал Газинский, но затем сдался и он. Федор аплодировал трибунам, как и остальная сборная, но покинул газон с пустым взглядом.

«Я горжусь всей командой, люблю их как родных, – сказал вместо Смолова Артем Дзюба. – Всю жизнь мы хотели доказать всей стране, что наш футбол жив. Наши сердца разбиты. Мы сражались как львы. Спасибо всей стране за поддержку».

Это лучший исход, который только можно представить. Три недели назад Россия не поверила бы в то, что вылетит в 1/4 последней и только в серии 11-метровых. Теперь она горюет из-за того, что осталась без такой крутой команды. Последние в глазах страны стали первыми.

Россия – Хорватия – 2:2 (3:4)

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