Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич завершил карьеру

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры после четвертьфинала ЧМ против Хорватии.

«Вот и все. Очень сложно осознать, что это было. Идет бесконечный поток сообщений в WhatsApp и инстаграм, и нет возможности сказать каждому спасибо за теплые слова. Спасибо вам всем! Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет!

Отдельной строкой говорю Спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота. Крепко обнимаю вас», – написал Игнашевич в инстаграме.

Игнашевич 6-кратный чемпион России, 7-кратный обладатель Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2004/05 в составе ЦСКА Сергей завоевал Кубок УЕФА.

Ему принадлежит рекорд по количеству матчей за сборную России – 127.

Сергей – бронзовый призер Евро-2008.

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