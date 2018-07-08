«Парни, я люблю вас, насладитесь этим моментом». Великий спич Артема Дзюбы перед серией пенальти
Душа команды.
Нападающий сборной России Артем Дзюба перед серией пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии зарядил партнеров по команде проникновенным спичем.
««Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь эти моментом! Он (вратарь хорватов Субашич) идет заранее. Не спешите! Не уверены — ударьте по центру, просто», – сказал Дзюба, когда игроки и тренеры сборной собрались около форварда.
- Дзюба забил 3 гола на чемпионате мира.
- Сборная России уступила Хорватии – 2:2 (по пенальти 3:4).
- Послематчевые удары не забили Федор Смолов и Марио Фернандес.
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