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«Парни, я люблю вас, насладитесь этим моментом». Великий спич Артема Дзюбы перед серией пенальти

«Парни, я люблю вас, насладитесь этим моментом». Великий спич Дзюбы перед серией пенальти
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Душа команды.

Нападающий сборной России Артем Дзюба перед серией пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии зарядил партнеров по команде проникновенным спичем.

««Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь эти моментом! Он (вратарь хорватов Субашич) идет заранее. Не спешите! Не уверены — ударьте по центру, просто», – сказал Дзюба, когда игроки и тренеры сборной собрались около форварда.

  • Дзюба забил 3 гола на чемпионате мира.
  • Сборная России уступила Хорватии – 2:2 (по пенальти 3:4).
  • Послематчевые удары не забили Федор Смолов и Марио Фернандес.

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