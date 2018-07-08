«К сожалению, это произошло со мной. Надеюсь, стану сильнее». Монолог Смолова после вылета с ЧМ

Нападающий сборной Росси Федор Смолов обратился к болельщикам после матча 1/4 финала с Хорватией.

«Хочу поблагодарить всех жителей нашей страны. Всех ребят в команде. За то, что произошло. За то, что я являюсь частью этой команды. Я искренне счастлив и горжусь нашей страной.

К сожалению, это произошло со мной. Не снимаю ответственности за нереализованный пенальти. Единственное, хочу сказать: в моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал.

Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искреннее надеюсь, что смогу из нее извлечь выводы и стать сильнее. Еще раз большое спасибо всем ребятам, всему персоналу, всему тренерскому штабу. Я действительно счастлив. Никогда не забуду 50 дней, которые мы провели вместе», – цитирует Смолова Sports.ru.

Смолов не забил послематчевый пенальти. На счету Федора 0 голов на домашнем ЧМ.

Сборная России проиграла хорватам в серии пенальти – 4:3.

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