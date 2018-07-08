«Тибо просто делает разницу». Куртуа не пустил Бразилию в полуфинал ЧМ-2018

До игры

За исключением Уго Льориса все топовые вратари хотят поскорее забыть этот ЧМ. Матчи АПЛ заставляли верить, что Давид де Хеа чуть ли не круче Икера Касильяса в его лучшие времена, но на стадионах России кипер «МЮ» не выручал и допускал ляпы. Мануэль Нойер забрал место в основе у Марк-Андре тер Штегена и растворился. Кейлор Навас не повторил успех прошлого ЧМ, после которого его купил «Реал».

До стадии 1/4 финала турнир не очень складывался и для Тибо Куртуа. Бельгия побеждала оппонентов, но Куртуа не выдавал тех сейвов, за которые его полюбили в «Атлетико» и «Челси». Два мяча вратарь пропустил от Туниса в групповом раунде и еще столько же в первом матче плей-офф против Японии. Во всех эпизодах Тибо мог спасать, но не хватало совсем чуть-чуть – бельгиец доставал из сетки мячи, которые вратари его класса должны тащить.

Тибо КуртуаGetty Images

Из-за этого к игре с Бразилией Куртуа подходил с высочайшей мотивацией. Во-первых, необходимо было доказать самому себе, что уровень никуда не делся, нужно просто вспомнить вкус отбитых мертвых мячей. Во-вторых, нельзя облажаться на фоне Алиссона: по информации британских медиа, «Челси» готов избавиться от Тибо и взять на его место бразильца.

Действия на поле

Провал чуть не случился в самом начале матча. После удара Тьяго Силвы с близкого расстояния бельгиец неуклюже заметался по вратарской и схватил мяч только благодаря штанге. Но как только стартовый мандраж прошел, все увидели привычного Куртуа. Пара сейвов после ударов Марсело в первом тайме придали уверенности и вызвали кураж.

Всего бразильцы нанесли 10 ударов в створ, но вынимать Тибо пришлось лишь раз – Ренато Аугусто слишком точно пробил головой. Такую крутую статистику на ЧМ-2018 показали только двое: Гильермо Очоа с немцами и Игорь Акинфеев против испанцев тоже сделали по девять сейвов.

Тибо КуртуаReuters

Самое эпичное спасение Куртуа выдал в самый важный момент, когда от перенапряжения мог вырубиться любой болельщик бельгийской сборной. В компенсированное время Неймар закручивал мяч под перекладину из убойной позиции – Тибо правильно выбрал позицию, вовремя взмыл вверх и одной рукой избавил команду от дополнительных 30 минут.

Слова

Матч получился таким насыщенным, что отметить мощное выступление бельгийского вратаря успели далеко не все селебрити. Зато тренер бразильцев Тите не мог не упомянуть парня, который перечеркнул его надежды: «Куртуа повезло в момент удара Неймара? Я не верю в удачу. Тибо просто делает разницу».

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Что сказал сам Куртуа

Кто еще был крут

Четвертьфиналы подрывали еще и эти ребята:

Антуан Гризманн – гол и ассист в матче Уругвай – Франция.

Джордан Пикфорд – три живописных сейва в матче Швеция – Англия.

Марио Фернандес – гол в матче Россия – Хорватия.

Марио ФернандесGetty Images

Поставь на лучшего бомбардира турнира

Куртуа надежно играл с бразильцами и вдохновлял игроков атаки на подвиги. В полуфинале Ромелу Лукаку подзарядится энергией Тибо и попробует догнать Харри Кейна – между ними разница всего в два гола. Если Англия и Бельгия доберутся до финала, то в бомбардирской гонке может случиться все, что угодно. Поэтому ставить на обладателя «Золотой бутсы» надо уже сейчас, пока коэффициенты очень приятны.

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