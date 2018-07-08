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Марио Фернандес: «Я сделал ошибку. Нужно быть мужчиной и признать свой промах»

Фернандес: «Я сделал ошибку. Нужно быть мужчиной и признать свой промах»
Eurosport

48 мин. назад

К тебе, Марио, никаких претензий быть не может.

Защитник сборной России Марио Фернандес извинился перед командой за нереализованный пенальти в послематчевой серии против Хорватии.

«В раздевалке я попросил прощения у команды. Я сделал ошибку, нужно было в этой ситуации быть мужчиной, чтобы признать свой промах. Я знаю ответственность за незабитый пенальти, но я не могу переделать то, что уже произошло. Промах Смолова? Я подошел к нему и постарался подбодрить. Каждый может ошибиться. Ему надо оставаться спокойным», – цитирует Марио ТАСС.

  • Фернандес забил гол в дополнительное время и сравнял счет.
  • Россия уступила в серии пенальти Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ – 1:1 (3:4 по пенальти).

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