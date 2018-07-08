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Полузащитник Александр Самедов завершил карьеру в сборной России
Подходящий момент.
Полузащитник сборной России Александр Самедов объявил о завершении карьеры в национальной команде после проигранного матча 1/4 финала ЧМ против Хорватии.
«Что касается меня, то я уже все для себя решил, что пора. Это был мой последний матч за сборную», – цитирует Самедова «Р-Спорт».
- Самедов провел за сборную России 53 матча и забил 7 мячей.
- Он выступал за национальную команду за 2011 года.
- Россия уступила Хорватии в серии пенальти. Послематчевые удары не забили Федор Смолов и Марио Фернандес.
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