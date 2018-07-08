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Полузащитник Александр Самедов завершил карьеру в сборной России

Самедов завершил карьеру в сборной
Eurosport

33 мин. назад

Подходящий момент.

Полузащитник сборной России Александр Самедов объявил о завершении карьеры в национальной команде после проигранного матча 1/4 финала ЧМ против Хорватии.

«Что касается меня, то я уже все для себя решил, что пора. Это был мой последний матч за сборную», – цитирует Самедова «Р-Спорт».

  • Самедов провел за сборную России 53 матча и забил 7 мячей.
  • Он выступал за национальную команду за 2011 года.
  • Россия уступила Хорватии в серии пенальти. Послематчевые удары не забили Федор Смолов и Марио Фернандес.

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