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Домагой Вида и Огнен Вукоевич проорали на камеру «Слава Украине!» после победы над Россией

Вида и Вукоевич проорали на камеру «Слава Украине!» после победы над Россией
Eurosport

1 час назадОбновлено 54 мин. назад

После один из них заявил, что это была шутка.

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и бывший футболист национальной команды Огнен Вукоевич отпраздновали победу над Россией разжигающим видео.

«Слава Украине, давай, давай!» – прокричал в камеру Вида. «Эта победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед!» – сказал Вукоевич.

Спустя несколько часов Вида заявил, что видео было шуточным. «Эта победа – для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского «Динамо», ничего другого я в виду не имел. Я люблю русских людей», – цитирует Виду Sports.ru.

  • Россия уступила хорватам в серии пенальти. Послематчевые удары не забили Федор Смолов и Марио Фернандес. Хорватия – чемпион?
  • Вида забил в матче второй гол и реализовал стартовый пенальти в серии.
  • Вида играл за киевское «Динамо» с 2013 по 2018 год. Вукоевич играл за киевлян с 2008 по 2015 год.

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