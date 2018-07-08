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«Идешь бить первым – обязан забивать. Убедить всех в своей силе». Шмейхель раскритиковал Смолова

«Идешь бить первым – обязан забивать. Убедить всех в своей силе». Шмейхель раскритиковал Смолова
Eurosport

1 час назад

Дачанин считает, что Федор – один из виновников поражения сборной.

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал незабитые пенальти в послематчевой серии 1/4 финала ЧМ-2018 между Россией и Хорватией.

«Фернандесу остается посочувствовать. Он провел блестящий матч, дал многое команде. Но пенальти он пробил ужасно. Бить мимо ворот никак нельзя было. Что касается Смолова, то сложно критиковать человека, который так выложился, внес свой вклад. Но если ты идешь бить первым, то обязан забивать. Ты должен убедить всех в своей силе. По крайней мере нужно было максимально напугать вратаря», – цитирует Шмейхеля RT.

  • Хорваты сыграют в полуфинале с Англией.
  • Матч пройдет 11 июля в «Лужниках».

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