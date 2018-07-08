Защитник сборной Росии Сергей Игнашевич: «Есть желание стать тренером. Хорошим тренером»

Защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал о планах после завершения карьеры.

«Это был последний турнир и последний матч в моей карьере. Если бы не чемпионат мира, думаю, закончил бы пораньше. Чемпионат мира был сильной мотивацией. У меня сейчас чувство радости и чувство успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте, играю на чемпионате мира, играю в отличной команде, с отличным тренером, с настоящим тренером. Здесь не было недовольных ни в раздевалке, ни на поле.

В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером. Хорошим тренером», – сказал Игнашевич.

Игнашевич шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2004/05 в составе ЦСКА Сергей завоевал Кубок УЕФА.

Ему принадлежит рекорд по количеству матчей за сборную России – 127.

Сергей – бронзовый призер Евро-2008.

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