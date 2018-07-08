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«Наши сердца разбиты, но мы сражались как львы». Артем Дзюба заплакал после матча с Хорватией

«Наши сердца разбиты, но мы сражались как львы». Дзюба заплакал после матча с Хорватией
Eurosport

26 мин. назад

Душераздирающее видео.

Нападающий сборной России Артем Дзюба не сдержал эмоции после четвертьфинала с Хорватией.

«Прежде всего хочу поблагодарить своих партнеров, всех, кто был причастен к команде. Я ими горжусь и люблю их как родных. Мы стали одной семьей. Мы всю жизнь хотели доказать всей стране, что мы хотим, чтобы нами гордились, что футбол жив. Мы благодарны всей стране за эти эмоции. Наши сердца разбиты, но мы сражались как львы. Спасибо огромное всей стране», – сказал Дзюба в эфире Первого канала.

  • Дзюба забил 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2018.
  • Сборная России уступила хорватам в серии пенальти.

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