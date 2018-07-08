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«Футболисты умирали на поле. Мы гордимся ими!» Песков – о реакции Путина на матч России и Хорватии
А посетил бы матч – может, и выиграли бы.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, смотрел ли глава государства четвертьфинал ЧМ Россия – Хорватия.
«Смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!» – цитирует Пескова «Коммерсант».
- Россия уступила хорватам в серии пенальти. Послематчевые удары не забили Федор Смолов и Марио Фернандес.
- Путин присутствовал только на одной игре ЧМ – с Саудовской Аравией (5:0).
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