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«Футболисты умирали на поле. Мы гордимся ими!» Песков – о реакции Путина на матч России и Хорватии

«Футболисты умирали на поле. Мы гордимся ими!» Песков – о реакции Путина на матч России и Хорватии
Eurosport

1 час назад

А посетил бы матч – может, и выиграли бы.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, смотрел ли глава государства четвертьфинал ЧМ Россия – Хорватия.

«Смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!» – цитирует Пескова «Коммерсант».

  • Россия уступила хорватам в серии пенальти. Послематчевые удары не забили Федор Смолов и Марио Фернандес.
  • Путин присутствовал только на одной игре ЧМ – с Саудовской Аравией (5:0).

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