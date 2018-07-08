Тренер сборной Хорватии Златко Далич: «Сборная России прыгнула выше головы»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018 (2:2, 4:3 по пенальти).

«Хочу поздравить Станислава Черчесова и российскую сборную с такой игрой. У них есть свой стиль. Алан Дзагоев вышел, Артем Дзюба постоянно помогал игрокам средней линии. Александр Головин очень быстр. Сергей Игнашевич – 39 лет человеку, а он организовывает оборону. Можете себе представить? Россияне забили очень красивые голы. Они боролись, играли как единый организм. Они прыгнули выше головы. У них сумасшедшая поддержка. Это была команда самого высокого уровня. Не каждый дойдет до четвертьфинала», – цитирует Далича «Р-Спорт».

Хорваты сыграют в полуфинале с Англией.

Матч пройдет 11 июля в «Лужниках».

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