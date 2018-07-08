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Давор Шукер: «Не убивайте Смолова. У него есть яйца, чтобы так пробить»

Шукер: «Не убивайте Смолова. У него есть яйца, чтобы так пробить»
Eurosport

1 час назад

А мозгов нет.

Известный в прошлом нападающий, а сейчас президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер поддержал форварда сборной России Федора Смолова, который не забил пенальти в послематчевой серии с Хорватией.

«Не убивайте Смолова, поддержите его. Легко убить игрока. Он человек, он хотел забить за Россию. Неважно как. У Смолова есть яйца, чтобы так пробить», – цитирует Шукера журналист «СЭ» Дмитрий Симонов.

  • Сборная России проиграла хорватам по пенальти. Помимо Смолова, в послематчевой серии промазал Марио Фернандес.
  • Смолов на ЧМ-2018 не забил ни одного мяча.

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