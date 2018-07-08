Eurosport
Каспаров: «Хочу, чтобы весь мир показал такую же стойкость в борьбе с Путиным, как Хорватия на поле»
Вот это поздравление.
13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поздравил Хорватию с победой над сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018.
«Браво, сборная Хорватии! Я только лишь хочу, чтобы свободный мир показал такую же стойкость в борьбе с геополитическими достижениями Владимира Путина, какую показали хорваты на футбольном поле!», – написал Каспаров в твиттере.
- Россия уступила Хорватии в серии пенальти. Неудачными оказались попытки Федора Смолова и Марио Фернандеса.
- Каспаров живет в США с 2013 года.
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