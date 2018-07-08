Eurosport

Каспаров: «Хочу, чтобы весь мир показал такую же стойкость в борьбе с Путиным, как Хорватия на поле»

Каспаров: «Хочу, чтобы весь мир показал такую же стойкость в борьбе с Путиным, как Хорватия на поле»
Eurosport

1 час назад

Вот это поздравление.

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поздравил Хорватию с победой над сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018.

«Браво, сборная Хорватии! Я только лишь хочу, чтобы свободный мир показал такую же стойкость в борьбе с геополитическими достижениями Владимира Путина, какую показали хорваты на футбольном поле!», – написал Каспаров в твиттере.

  • Россия уступила Хорватии в серии пенальти. Неудачными оказались попытки Федора Смолова и Марио Фернандеса.
  • Каспаров живет в США с 2013 года.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Новые члены принимаются в клуб после смерти одного из действующих». Важное о Всеанглийском клубе

01:50
Популярные видео
Сила расстановки. Черчесов был не хуже Далича, ему просто не повезло
2 272 просмотров3 ч
«Жена настояла на том, чтобы Роджер пропускал часть турниров». Все о личной жизни Федерера
2 548 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться