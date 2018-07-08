Журнал FourFourTwo включил полузащитника сборной России Головина в тройку главных открытий ЧМ-2018

Журнал FourFourTwo составил рейтинг топ-10 игроков, которые стали главными открытиями на ЧМ-2018. На третье место британцы поставили полузащитника сборной России Александра Головина.

Его опередили лишь нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано, забивший победный гол сборной Германии, и полузащитник сборной Японии Такаси Инуи, который забил 2 мяча и сделал ассист.

1. Ирвинг Лосано (Мексика);

2. Такаси Инуи (Япония);

3. Александр Головин (Россия);

4. Анте Ребич (Хорватия);

5. Хуан Кинтеро (Колумбия);

6. Бенжамен Павар (Франция);

7. Родриго Бентанкур (Уругвай);

8. Мусса Ваге (Сенегал);

9. Хёну Чо (Южная Корея);

10. Виктор Классон (Швеция).

Головин забил гол и сделал 2 ассиста в матче-открытия ЧМ с Саудовской Аравией.

На Александра претендует несколько европейских топ-клубов, включая «Челси» и «Барселону».

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