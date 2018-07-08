Фанаты устроили Федору Смолову травлю в соцсетях. Это главный стыд ЧМ-2018

В интервью «Первому каналу» Артем Дзюба сказал, что сборная России стала одной семьей. Люди бились за себя, за 10 других парней на поле и за страну, за каждого фаната, примкнувшего к экрану телевизора субботним вечером.

Было видно, что каждый из тех, кто выходил в красной или белой футболке сборной по ходу турнира, выкладывался на 900 процентов. Вечный Игнашевич оставил всего себя и завершил карьеру. Игорь Акинфеев отыграл великие матчи, он вытащил сборную в четвертьфинал. Артем Дзюба выгрыз все, что возможно и невозможно, продемонстрировав колоссальный процент выигранных единоборств. Отдаче сборной России могла позавидовать каждая команда. Не обладая в ростере игроками уровня Модрича или Иньесты, не обладая сыгранностью или тактической гениальностью, рыцари Черчесова вышли в четвертьфинал.

На Федора Смолова каждый из болельщиков возлагал большие надежды, но так бывает – у кого-то турнир не задался с первого матча. Один из самых талантливых спортсменов поколения не забил ни одного мяча в первом матче (самом легком), потерял место в составе и уверенность в себе. В итоге блеклая игра и 0 голов на турнире. Иногда так бывает: если бы на поле все решал только скилл, сборной России не было бы в четвертьфинале.

То, что Феде не плевать, очевидно. Он дольше всех сидел на поле после досадного промаха. Его успокаивали партнеры по команде. Он закрыл инстаграм – тот, кому все равно, скорее закрыл бы глаза на травлю хейтеров, чем аккаунт в соцсети. Он не сделал ничего катастрофического – просто выступил ниже своих ожиданий и ожиданий требовательных троллей. Но даже у самых великих бывают провалы и спады.

Когда у твоего близкого что-то не получается, адекватный человек окажет максимум поддержки, потому что в ней нуждаются. Вместо того, чтобы подставить Смолову плечо, агрессивные зверюги обвиняют его в вылете с чемпионата мира.

Сборная РоссииGetty Images

Смолов вместе с 22 другими футболистами убивался ради своей и вашей мечты. Он – один из творцов величайшего достижения в истории российского футбола. Он реализовал ваши сокровенные желания – футболист не может существовать отдельно от партнеров, потому что футбол – командная игра.

Гнев в его адрес – это поиск крайнего, самая гнилая человеческая черта. Тот, кого все боготворили и кем восхищались еще полгода назад, ненавидим половиной страны.

России сложно без козла отпущения. Обязательно должен быть Кокорин и Мамаев с шампанским. Должен быть Широков, который дома сидит. Должен быть Аршавин, тыкающий в ваши проблемы. Должны быть любители кальяна. Без виноватых никак.

Вы можете представить ситуацию, в которой Роберто Баджо обвиняют в позоре, называют мразью и словами похлеще после промаха с пенальти? Вы можете представить, чтобы фанаты «Челси» возненавидели Джона Терри за поехавшую ногу в финале Лиги чемпионов? Вы можете представить, чтобы Зинедин Зидан закрыл инстаграм из-за оскорблений после удара Матерацци?

Человек почти месяц умирал на поле, у него ничего не получалось. Он переживал, вышел на замену в ключевом матче (таких ключевых у России и у Феди было как минимум два) и не забил решающий пенальти. Он умер вместе с надеждой России на полуфинал, а потом гнил на поле в одиночестве.

Федор СмоловGetty Images

Я умышленно ни разу не написал про желание Смолова попробовать себя за рубежом, но это очевидная дополнительная мотивация Федора на ЧМ-2018 – тем бредовее претензии в том, что он ленился. Трудно обратить на себя внимание европейских клубов, демонстрируя нежелание пахать. Смолов пахал, но у него не получилось. Помимо командного поражения, он пережил еще и личную трагедию. О, да: это повод его уничтожить в инстаграме.

Многие, кто получил билеты на ЧМ, говорили о том, что на турнире надо ходить на матчи любых сборных, кроме России: атмосфера на играх национальной сборной мертвая. Напомаженные куклы предпочитают неистовому чистосердечному болению селфи в чаше «Лужников», кричалок у сборной почти нет, на трибунах нет единства.

Ненависть к девушкам за желание познакомиться с иностранцами. Националистические загоны по поводу латиноамериканцев и темнокожих, проводящих ночи с русскими мадамами. Отсутствие культуры боления, переобувания журналистов, которые драконили сборную, а после побед – облизывали. Высказывания депутатов про вылет немцев, которые все шэрили и поражались. Травля футболистов, проваливших турнир. Или даже не турнир, а одну-единственную серию пенальти.

2018 год. Россия – нефутбольная страна.

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