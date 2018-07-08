Getty Images
Фернандо Йерро ушел с поста спортивного директора федерации футбола Испании
Тренировать сборную он тоже не будет.
Федерация футбола Испании объявила о том, что Фернандо Йерро покинул пост спортивного директора организации.
50-летний испанец работал в этой должности с 2007 по 2011 год и второй раз с ноября 2017 года.
- Экс-капитан «Реала» на время ЧМ-2018 возглавил сборную Испании после увольнения Хуана Лопетеги за день до старта турнира.
- «Фурия роха» вышла с первого места в группе, но в 1/8 финала уступила сборной России по пенальти.
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте