Фернандо Йерро ушел с поста спортивного директора федерации футбола Испании

Федерация футбола Испании объявила о том, что Фернандо Йерро покинул пост спортивного директора организации.

50-летний испанец работал в этой должности с 2007 по 2011 год и второй раз с ноября 2017 года.

Экс-капитан «Реала» на время ЧМ-2018 возглавил сборную Испании после увольнения Хуана Лопетеги за день до старта турнира.

«Фурия роха» вышла с первого места в группе, но в 1/8 финала уступила сборной России по пенальти.

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