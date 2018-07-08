Папа Озила: «Если мы побеждаем, то делаем это вместе, но если проигрываем – это все из-за Месута»

Отец полузащитника сборной Германии Месута Озила Мустафа рассказал об отношении к свисту в адрес сына из-за встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Если бы я был на его месте, я бы сказал: «Спасибо, но это уже перебор». Он разочарован и оскорблен. Да, он оскорблен, ведь собственные фанаты освистывали его перед чемпионатом мира, когда Германия играла с Австрией. Он не может понять, почему они сделали это.

Он не должен постоянно оправдываться. Месут отыграл в сборной Германии девять лет и становился чемпионом мира. Всегда получается, что если мы побеждаем, то делаем это вместе, но если проигрываем – это все из-за Озила. Его освистывают и делают козла отпущения. Я понимаю, что он чувствует.

Это была не первая фотография Месута с Эрдоганом, я знал, что это не политическое заявление от него или что-то в этом роде. Месут – спортсмен, который хочет играть в футбол и не имеет ничего общего с политикой», – цитирует папу Озила Bild.

На ЧМ-2018 Озил сыграл 2 матча и не набрал результативных баллов.

Германия вылетела из турнира, заняв последнее место в группе.

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