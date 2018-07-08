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Илья Кутепов отыграл матч против Хорватии с гематомой на ноге

Кутепов отыграл матч против Хорватии с гематомой на ноге
Eurosport

13 мин. назад

Защитник «Спартака» – боец.

Защитник сборной России Илья Кутепов получил травму в первом тайме игры с Хорватией, но доиграл матч до конца.

«Нога Ильи Кутепова – лишнее подтверждение тому, что команда делала все, что могла, и даже больше! Травма была получена в первом тайме, а впереди было еще 100 минут», – говорится в официальном твиттере сборной России. К посту приложена фотография ноги Кутепова.

  • Основное время матча Россия – Хорватия завершилось вничью 1:1, в дополнительное время команды забили друг другу еще по голу.
  • В серии пенальти сильнее были хорваты – 4:3.

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