Илья Кутепов отыграл матч против Хорватии с гематомой на ноге
Защитник «Спартака» – боец.
Защитник сборной России Илья Кутепов получил травму в первом тайме игры с Хорватией, но доиграл матч до конца.
«Нога Ильи Кутепова – лишнее подтверждение тому, что команда делала все, что могла, и даже больше! Травма была получена в первом тайме, а впереди было еще 100 минут», – говорится в официальном твиттере сборной России. К посту приложена фотография ноги Кутепова.
- Основное время матча Россия – Хорватия завершилось вничью 1:1, в дополнительное время команды забили друг другу еще по голу.
- В серии пенальти сильнее были хорваты – 4:3.
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