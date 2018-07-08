Полина Гагарина пела «Кукушку» на концерте, и тут Россия сравняла счет. Толпа просто взорвалась

Сборная России уступила сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти – 3:4 (2:2 в основное и дополнительное время).

На 115-й минуте защитник сборной России Марио Фернандес сравнял счет ударом головой после подачи Алана Дзагоева. Люди, находившиеся в этот момент на концерте Полины Гагариной, пришли в экстаз – и исполнение песни «Кукушка» получилось вдвойне эмоциональным.

Радость певицы – еще одно подтверждение, что в этот вечер за команду болели все.

«Кукушка» – кавер на песню группы «Кино».

В 1/2 финала хорваты сыграют со сборной Англии.

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