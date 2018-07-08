Федор Смолов: «Те эмоции, что вы испытывали в мой адрес, я бы тоже испытывал на вашем месте»

Нападающий сборной России Федор Смолов поблагодарил болельщиков за поддержку во время чемпионата мира-2018.

«Хочу сказать, что те эмоции, что вы испытывали в мой адрес после матча и сейчас, я бы тоже испытывал на вашем месте. Спасибо за поддержку! Очень приятно видеть столько людей. Искренне счастлив, что являюсь гражданином России. Дай бог каждому здоровья!» – приводит слова Смолова Sportbox.ru.

На ЧМ-2018 Смолов не забил ни одного гола и не отдал ни одного ассиста.

В игре против сборной Хорватии Смолов не реализовал пенальти в послематчевой серии.

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