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Федор Смолов: «Те эмоции, что вы испытывали в мой адрес, я бы тоже испытывал на вашем месте»

Смолов: «Те эмоции, что вы испытывали в мой адрес, я бы тоже испытывал на вашем месте»
Eurosport

5 мин. назад

Он тоже переживает.

Нападающий сборной России Федор Смолов поблагодарил болельщиков за поддержку во время чемпионата мира-2018.

«Хочу сказать, что те эмоции, что вы испытывали в мой адрес после матча и сейчас, я бы тоже испытывал на вашем месте. Спасибо за поддержку! Очень приятно видеть столько людей. Искренне счастлив, что являюсь гражданином России. Дай бог каждому здоровья!» – приводит слова Смолова Sportbox.ru.

  • На ЧМ-2018 Смолов не забил ни одного гола и не отдал ни одного ассиста.
  • В игре против сборной Хорватии Смолов не реализовал пенальти в послематчевой серии.

Фанаты устроили Смолову травлю в соцсетях. Это главный стыд ЧМ-2018

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