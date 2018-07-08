Getty Images
ФИФА не дисквалифицирует Виду за выкрик «Слава Украине!». Игрок получил официальное предупреждение
Справедливо?
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида не будет дисквалифицирован за слова «Слава Украине!», которые он сказал после матча против сборной России в рамках 1/4 финала чемпионата мира.
Как сообщил журналист Associated Press Джеймс Эллингворт, Вида получил официальное предупреждение от ФИФА. Существовала вероятность, что защитник сборной Хорватии получит 2 матча бана и пропустит игру с Англией, но в ФИФА не стали наказывать футболиста.
- В записи видеоролика, помимо Виды, принял участие бывший игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич.
- Матч Хорватия – Англия пройдет 11 июля в «Лужниках».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте