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ФИФА не дисквалифицирует Виду за выкрик «Слава Украине!». Игрок получил официальное предупреждение

ФИФА не дисквалифицирует Виду за выкрик «Слава Украине!». Игрок получил официальное предупреждение
Eurosport

1 час назад

Справедливо?

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида не будет дисквалифицирован за слова «Слава Украине!», которые он сказал после матча против сборной России в рамках 1/4 финала чемпионата мира.

Как сообщил журналист Associated Press Джеймс Эллингворт, Вида получил официальное предупреждение от ФИФА. Существовала вероятность, что защитник сборной Хорватии получит 2 матча бана и пропустит игру с Англией, но в ФИФА не стали наказывать футболиста.

  • В записи видеоролика, помимо Виды, принял участие бывший игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич.
  • Матч Хорватия – Англия пройдет 11 июля в «Лужниках».

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