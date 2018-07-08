ФИФА не дисквалифицирует Виду за выкрик «Слава Украине!». Игрок получил официальное предупреждение

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида не будет дисквалифицирован за слова «Слава Украине!», которые он сказал после матча против сборной России в рамках 1/4 финала чемпионата мира.

Как сообщил журналист Associated Press Джеймс Эллингворт, Вида получил официальное предупреждение от ФИФА. Существовала вероятность, что защитник сборной Хорватии получит 2 матча бана и пропустит игру с Англией, но в ФИФА не стали наказывать футболиста.

В записи видеоролика, помимо Виды, принял участие бывший игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич.

Матч Хорватия – Англия пройдет 11 июля в «Лужниках».

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