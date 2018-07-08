Леонид Федун – о Смолове: «Удар в стиле Паненки в серии пенальти – издевательство над партнерами»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией, по итогам которого в полуфинал вышла команда Златко Далича.

«Испытываю светлую грусть, поскольку команда доказала, что ничуть не хуже других на этом чемпионате мира. Имели все шансы пройти в полуфинал. Если говорить об игроках, то главное открытие чемпионата мира – Дзюба, поскольку от него никто не ждал такого футбола, а также Кутепов и Зобнин. Головин, к сожалению, выдал первый блестящий матч, а потом пошла информация про интерес к нему со стороны суперклубов, и должного уровня он не продемонстрировал.

А вот Смолов – главное разочарование. Будучи основным нападающим накануне чемпионата мира, Федор не нанес, насколько понимаю, ни одного удара в створ ворот. И на фоне других проявлялось некоторое легкое безразличие. Удар в стиле Паненки в серии пенальти – издевательство над теми же Ильей Кутеповым и Романом Зобниным, которые убивались на поле. И такой, я бы сказал, пижонский трюк – и совершенно необязательный», – цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Смолов не совершил ни одного результативного действия на ЧМ-2018.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет со сборной Англии. Матч пройдет 11 июля.

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